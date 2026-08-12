Precio de Stream until 100M MC hoy

El precio actual de Stream until 100M MC (LIVE) hoy es $ 0, con una variación del 1.51% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LIVE a USD es $ 0 por LIVE.

Stream until 100M MC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 72,044, con un suministro circulante de 980.69M LIVE. Durante las últimas 24 horas, LIVE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02504218, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LIVE experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.58% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Stream until 100M MC (LIVE)

Cap de mercado $ 72.04K$ 72.04K $ 72.04K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 72.04K$ 72.04K $ 72.04K Suministro de Circulación 980.69M 980.69M 980.69M Suministro total 980,693,221.589067 980,693,221.589067 980,693,221.589067

La capitalización de mercado actual de Stream until 100M MC es de $ 72.04K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de LIVE es de 980.69M, con un suministro total de 980693221.589067. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 72.04K.