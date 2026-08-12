Precio de Steakhouse USDC V2 hoy

El precio actual de Steakhouse USDC V2 (STEAKUSDC) hoy es $ 1.026, con una variación del 0.12% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STEAKUSDC a USD es $ 1.026 por STEAKUSDC.

Steakhouse USDC V2 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 93,694,890, con un suministro circulante de 91.33M STEAKUSDC. Durante las últimas 24 horas, STEAKUSDC cotiza entre $ 1.024 (bajo) y $ 1.029 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.034, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.005.

En el corto plazo, STEAKUSDC experimentó un cambio de -0.23% en la última hora y de -0.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Steakhouse USDC V2 (STEAKUSDC)

Cap de mercado $ 93.69M$ 93.69M $ 93.69M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 93.69M$ 93.69M $ 93.69M Suministro de Circulación 91.33M 91.33M 91.33M Suministro total 91,326,780.01273054 91,326,780.01273054 91,326,780.01273054

La capitalización de mercado actual de Steakhouse USDC V2 es de $ 93.69M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de STEAKUSDC es de 91.33M, con un suministro total de 91326780.01273054. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 93.69M.