Precio de Steakhouse PYUSD V2 hoy

El precio actual de Steakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD) hoy es $ 1.037, con una variación del 0.24% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STEAKPYUSD a USD es $ 1.037 por STEAKPYUSD.

Steakhouse PYUSD V2 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 308,669, con un suministro circulante de 297.74K STEAKPYUSD. Durante las últimas 24 horas, STEAKPYUSD cotiza entre $ 1.032 (bajo) y $ 1.04 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.043, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.001.

En el corto plazo, STEAKPYUSD experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -0.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de Steakhouse PYUSD V2 (STEAKPYUSD)

Cap de mercado $ 308.67K$ 308.67K $ 308.67K Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 308.67K$ 308.67K $ 308.67K Suministro de Circulación 297.74K 297.74K 297.74K Suministro total 297,739.8559786126 297,739.8559786126 297,739.8559786126

La capitalización de mercado actual de Steakhouse PYUSD V2 es de $ 308.67K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de STEAKPYUSD es de 297.74K, con un suministro total de 297739.8559786126. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 308.67K.