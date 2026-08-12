Precio de StakePoint hoy

El precio actual de StakePoint (SPT) hoy es $ 0, con una variación del 2.81% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SPT a USD es $ 0 por SPT.

StakePoint actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 151,116, con un suministro circulante de 1.33B SPT. Durante las últimas 24 horas, SPT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SPT experimentó un cambio de -0.29% en la última hora y de -27.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 234.31.

Información del mercado de StakePoint (SPT)

Cap de mercado $ 151.12K$ 151.12K $ 151.12K Volumen (24H) $ 234.31$ 234.31 $ 234.31 Cap. de mercado totalmente diluida $ 151.12K$ 151.12K $ 151.12K Suministro de Circulación 1.33B 1.33B 1.33B Suministro total 1,325,041,066.686679 1,325,041,066.686679 1,325,041,066.686679

La capitalización de mercado actual de StakePoint es de $ 151.12K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 234.31. El suministro circulante de SPT es de 1.33B, con un suministro total de 1325041066.686679. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 151.12K.