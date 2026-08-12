Precio de Staked ZIG hoy

El precio actual de Staked ZIG (STZIG) hoy es $ 0.04023904, con una variación del 2.37% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STZIG a USD es $ 0.04023904 por STZIG.

Staked ZIG actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,119,521, con un suministro circulante de 500.00M STZIG. Durante las últimas 24 horas, STZIG cotiza entre $ 0.0396203 (bajo) y $ 0.04242385 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.062633, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0396203.

En el corto plazo, STZIG experimentó un cambio de -0.55% en la última hora y de -9.35% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 444.96K.

Información del mercado de Staked ZIG (STZIG)

Cap de mercado $ 20.12M$ 20.12M $ 20.12M Volumen (24H) $ 444.96K$ 444.96K $ 444.96K Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.12M$ 20.12M $ 20.12M Suministro de Circulación 500.00M 500.00M 500.00M Suministro total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Staked ZIG es de $ 20.12M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 444.96K. El suministro circulante de STZIG es de 500.00M, con un suministro total de 500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.12M.