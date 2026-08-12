Precio de SpookySwap hoy

El precio actual de SpookySwap (BOO) hoy es $ 0.00385124, con una variación del 3.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOO a USD es $ 0.00385124 por BOO.

SpookySwap actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 27,958, con un suministro circulante de 7.26M BOO. Durante las últimas 24 horas, BOO cotiza entre $ 0.00385123 (bajo) y $ 0.00417021 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.291543, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BOO experimentó un cambio de -0.10% en la última hora y de -29.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 357.62.

Información del mercado de SpookySwap (BOO)

Cap de mercado $ 27.96K$ 27.96K $ 27.96K Volumen (24H) $ 357.62$ 357.62 $ 357.62 Cap. de mercado totalmente diluida $ 27.96K$ 27.96K $ 27.96K Suministro de Circulación 7.26M 7.26M 7.26M Suministro total 7,259,209.704704001 7,259,209.704704001 7,259,209.704704001

La capitalización de mercado actual de SpookySwap es de $ 27.96K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 357.62. El suministro circulante de BOO es de 7.26M, con un suministro total de 7259209.704704001. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 27.96K.