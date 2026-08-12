Precio de SpaceMoon hoy

El precio actual de SpaceMoon (SPACEMOON) hoy es $ 0, con una variación del 6.60% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SPACEMOON a USD es $ 0 por SPACEMOON.

SpaceMoon actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 56,171, con un suministro circulante de 1.00B SPACEMOON. Durante las últimas 24 horas, SPACEMOON cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00578037, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SPACEMOON experimentó un cambio de -0.49% en la última hora y de -9.93% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SpaceMoon (SPACEMOON)

Cap de mercado $ 56.17K$ 56.17K $ 56.17K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 56.17K$ 56.17K $ 56.17K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de SpaceMoon es de $ 56.17K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SPACEMOON es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 56.17K.