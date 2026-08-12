Precio de SINBAD NETWORK GENESIS hoy

El precio actual de SINBAD NETWORK GENESIS (SNG) hoy es $ 0, con una variación del 0,00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SNG a USD es $ 0 por SNG.

SINBAD NETWORK GENESIS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 17.822,11, con un suministro circulante de 991,16M SNG. Durante las últimas 24 horas, SNG cotiza entre $ 0,0 (bajo) y $ 0,0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SNG experimentó un cambio de -- en la última hora y de +%2,25 en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SINBAD NETWORK GENESIS (SNG)

Cap de mercado $ 17,82K$ 17,82K $ 17,82K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 17,98K$ 17,98K $ 17,98K Suministro de Circulación 991,16M 991,16M 991,16M Suministro total 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

La capitalización de mercado actual de SINBAD NETWORK GENESIS es de $ 17,82K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SNG es de 991,16M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 17,98K.