Precio de SINBAD CREW BASE hoy

El precio actual de SINBAD CREW BASE (SCB) hoy es $ 0, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SCB a USD es $ 0 por SCB.

SINBAD CREW BASE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 73,496, con un suministro circulante de 1.00B SCB. Durante las últimas 24 horas, SCB cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SCB experimentó un cambio de -- en la última hora y de -7.03% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SINBAD CREW BASE (SCB)

Cap de mercado $ 73.50K$ 73.50K $ 73.50K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 73.50K$ 73.50K $ 73.50K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de SINBAD CREW BASE es de $ 73.50K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SCB es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 73.50K.