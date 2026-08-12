Precio de SHISA hoy

El precio actual de SHISA (SHISA) hoy es $ 0, con una variación del 22,68% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SHISA a USD es $ 0 por SHISA.

SHISA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 31 426, con un suministro circulante de 1,00B SHISA. Durante las últimas 24 horas, SHISA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0,00147508, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SHISA experimentó un cambio de -0,13% en la última hora y de -16,41% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SHISA (SHISA)

Cap de mercado $ 31,43K$ 31,43K $ 31,43K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 31,43K$ 31,43K $ 31,43K Suministro de Circulación 1,00B 1,00B 1,00B Suministro total 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

La capitalización de mercado actual de SHISA es de $ 31,43K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SHISA es de 1,00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 31,43K.