Precio de Shifu hoy

El precio actual de Shifu (SHIFU) hoy es $ 0, con una variación del 0.20% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SHIFU a USD es $ 0 por SHIFU.

Shifu actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 289,850, con un suministro circulante de 91.56B SHIFU. Durante las últimas 24 horas, SHIFU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SHIFU experimentó un cambio de -- en la última hora y de +1.12% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Shifu (SHIFU)

Cap de mercado $ 289.85K$ 289.85K $ 289.85K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 316.56K$ 316.56K $ 316.56K Suministro de Circulación 91.56B 91.56B 91.56B Suministro total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

La capitalización de mercado actual de Shifu es de $ 289.85K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SHIFU es de 91.56B, con un suministro total de 99999999999.99998. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 316.56K.