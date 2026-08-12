Precio de SHED hoy

El precio actual de SHED (SHED) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SHED a USD es $ 0 por SHED.

SHED actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 91,034, con un suministro circulante de 787.71M SHED. Durante las últimas 24 horas, SHED cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SHED experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 116.74.

Información del mercado de SHED (SHED)

Cap de mercado $ 91.03K$ 91.03K $ 91.03K Volumen (24H) $ 116.74$ 116.74 $ 116.74 Cap. de mercado totalmente diluida $ 115.43K$ 115.43K $ 115.43K Suministro de Circulación 787.71M 787.71M 787.71M Suministro total 988,702,782.2852778 988,702,782.2852778 988,702,782.2852778

La capitalización de mercado actual de SHED es de $ 91.03K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 116.74. El suministro circulante de SHED es de 787.71M, con un suministro total de 988702782.2852778. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 115.43K.