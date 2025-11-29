Precio de Sakai Vault hoy

El precio actual de Sakai Vault (SAKAI) hoy es $ 0.02844455, con una variación del 0.83% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SAKAI a USD es $ 0.02844455 por SAKAI.

Sakai Vault actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 102,220, con un suministro circulante de 3.59M SAKAI. Durante las últimas 24 horas, SAKAI cotiza entre $ 0.02781095 (bajo) y $ 0.02848692 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 12.21, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.02738764.

En el corto plazo, SAKAI experimentó un cambio de +0.31% en la última hora y de -0.03% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Sakai Vault (SAKAI)

Cap de mercado $ 102.22K$ 102.22K $ 102.22K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 227.56K$ 227.56K $ 227.56K Suministro de Circulación 3.59M 3.59M 3.59M Suministro total 8,000,000.0 8,000,000.0 8,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Sakai Vault es de $ 102.22K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SAKAI es de 3.59M, con un suministro total de 8000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 227.56K.