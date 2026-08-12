Precio de ROCKY hoy

El precio actual de ROCKY ($ROCKY) hoy es $ 0, con una variación del 0.75% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de $ROCKY a USD es $ 0 por $ROCKY.

ROCKY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 172,286, con un suministro circulante de 1.00B $ROCKY. Durante las últimas 24 horas, $ROCKY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.064156, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, $ROCKY experimentó un cambio de -0.43% en la última hora y de +0.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 19.31.

Información del mercado de ROCKY ($ROCKY)

Cap de mercado $ 172.29K$ 172.29K $ 172.29K Volumen (24H) $ 19.31$ 19.31 $ 19.31 Cap. de mercado totalmente diluida $ 172.29K$ 172.29K $ 172.29K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de ROCKY es de $ 172.29K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 19.31. El suministro circulante de $ROCKY es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 172.29K.