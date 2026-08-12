Precio de robn hoy

El precio actual de robn (ROBN) hoy es $ 0, con una variación del 29.68% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ROBN a USD es $ 0 por ROBN.

robn actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 37,490, con un suministro circulante de 1.00B ROBN. Durante las últimas 24 horas, ROBN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ROBN experimentó un cambio de -4.84% en la última hora y de +57.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de robn (ROBN)

Cap de mercado $ 37.49K$ 37.49K $ 37.49K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 37.49K$ 37.49K $ 37.49K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de robn es de $ 37.49K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ROBN es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 37.49K.