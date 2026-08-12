Precio de Robin hoy

El precio actual de Robin (ROBIN) hoy es $ 0, con una variación del 29.30% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ROBIN a USD es $ 0 por ROBIN.

Robin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 31,057, con un suministro circulante de 894.07M ROBIN. Durante las últimas 24 horas, ROBIN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ROBIN experimentó un cambio de +25.31% en la última hora y de -52.77% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Robin (ROBIN)

Cap de mercado $ 31.06K$ 31.06K $ 31.06K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 31.06K$ 31.06K $ 31.06K Suministro de Circulación 894.07M 894.07M 894.07M Suministro total 894,072,938.479743 894,072,938.479743 894,072,938.479743

La capitalización de mercado actual de Robin es de $ 31.06K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ROBIN es de 894.07M, con un suministro total de 894072938.479743. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 31.06K.