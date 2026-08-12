Precio de RFLIX hoy

El precio actual de RFLIX (RFLX) hoy es $ 0, con una variación del 378.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RFLX a USD es $ 0 por RFLX.

RFLIX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 94,596, con un suministro circulante de 1.00B RFLX. Durante las últimas 24 horas, RFLX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RFLX experimentó un cambio de -17.27% en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 260.84K.

Información del mercado de RFLIX (RFLX)

Cap de mercado $ 94.60K$ 94.60K $ 94.60K Volumen (24H) $ 260.84K$ 260.84K $ 260.84K Cap. de mercado totalmente diluida $ 94.60K$ 94.60K $ 94.60K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de RFLIX es de $ 94.60K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 260.84K. El suministro circulante de RFLX es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 94.60K.