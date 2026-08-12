Precio de Reflect hoy

El precio actual de Reflect (RFL) hoy es $ 0.00124282, con una variación del 3.43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RFL a USD es $ 0.00124282 por RFL.

Reflect actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 24,445, con un suministro circulante de 13.94M RFL. Durante las últimas 24 horas, RFL cotiza entre $ 0.00118703 (bajo) y $ 0.00124613 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.58, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RFL experimentó un cambio de -0.16% en la última hora y de +4.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 19.93.

Información del mercado de Reflect (RFL)

Cap de mercado $ 24.45K$ 24.45K $ 24.45K Volumen (24H) $ 19.93$ 19.93 $ 19.93 Cap. de mercado totalmente diluida $ 31.07K$ 31.07K $ 31.07K Suministro de Circulación 13.94M 13.94M 13.94M Suministro total 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Reflect es de $ 24.45K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 19.93. El suministro circulante de RFL es de 13.94M, con un suministro total de 25000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 31.07K.