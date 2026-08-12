Precio de RealGoat hoy

El precio actual de RealGoat (RGOAT) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RGOAT a USD es $ 0 por RGOAT.

RealGoat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 26,173, con un suministro circulante de 21.00T RGOAT. Durante las últimas 24 horas, RGOAT cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RGOAT experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de RealGoat (RGOAT)

Cap de mercado $ 26.17K$ 26.17K $ 26.17K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 26.17K$ 26.17K $ 26.17K Suministro de Circulación 21.00T 21.00T 21.00T Suministro total 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de RealGoat es de $ 26.17K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RGOAT es de 21.00T, con un suministro total de 21000000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 26.17K.