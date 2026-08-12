Precio de qAI hoy

El precio actual de qAI (QAI) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de QAI a USD es $ 0 por QAI.

qAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 32,241, con un suministro circulante de 999.94M QAI. Durante las últimas 24 horas, QAI cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00141852, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, QAI experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de qAI (QAI)

Cap de mercado $ 32.24K$ 32.24K $ 32.24K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 32.24K$ 32.24K $ 32.24K Suministro de Circulación 999.94M 999.94M 999.94M Suministro total 999,937,444.91015 999,937,444.91015 999,937,444.91015

La capitalización de mercado actual de qAI es de $ 32.24K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de QAI es de 999.94M, con un suministro total de 999937444.91015. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 32.24K.