Precio de PUP Token hoy

El precio actual de PUP Token (PUP) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PUP a USD es $ 0 por PUP.

PUP Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 351,114, con un suministro circulante de 645.16M PUP. Durante las últimas 24 horas, PUP cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.191311, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PUP experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.61.

Información del mercado de PUP Token (PUP)

Cap de mercado $ 351.11K$ 351.11K $ 351.11K Volumen (24H) $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 Cap. de mercado totalmente diluida $ 544.22K$ 544.22K $ 544.22K Suministro de Circulación 645.16M 645.16M 645.16M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de PUP Token es de $ 351.11K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.61. El suministro circulante de PUP es de 645.16M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 544.22K.