Precio de Pullbase hoy

El precio actual de Pullbase (PULB) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PULB a USD es $ 0 por PULB.

Pullbase actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 21,268, con un suministro circulante de 100.00B PULB. Durante las últimas 24 horas, PULB cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PULB experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.81% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Pullbase (PULB)

Cap de mercado $ 21.27K$ 21.27K $ 21.27K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.27K$ 21.27K $ 21.27K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

La capitalización de mercado actual de Pullbase es de $ 21.27K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PULB es de 100.00B, con un suministro total de 99999999999.99998. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21.27K.