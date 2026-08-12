Precio de Planet Fatness hoy

El precio actual de Planet Fatness (PHAT) hoy es $ 0, con una variación del 0.73% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PHAT a USD es $ 0 por PHAT.

Planet Fatness actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 16,999.67, con un suministro circulante de 789.34M PHAT. Durante las últimas 24 horas, PHAT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PHAT experimentó un cambio de +0.47% en la última hora y de +2.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Planet Fatness (PHAT)

Cap de mercado $ 17.00K$ 17.00K $ 17.00K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 17.00K$ 17.00K $ 17.00K Suministro de Circulación 789.34M 789.34M 789.34M Suministro total 999,275,891.35448 999,275,891.35448 999,275,891.35448

La capitalización de mercado actual de Planet Fatness es de $ 17.00K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PHAT es de 789.34M, con un suministro total de 999275891.35448. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 17.00K.