Precio de Pago hoy

El precio actual de Pago (PAGO) hoy es $ 0, con una variación del 11.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PAGO a USD es $ 0 por PAGO.

Pago actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 35,208, con un suministro circulante de 999.88M PAGO. Durante las últimas 24 horas, PAGO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PAGO experimentó un cambio de -0.60% en la última hora y de -15.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Pago (PAGO)

Cap de mercado $ 35.21K$ 35.21K $ 35.21K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 35.21K$ 35.21K $ 35.21K Suministro de Circulación 999.88M 999.88M 999.88M Suministro total 999,881,231.806792 999,881,231.806792 999,881,231.806792

La capitalización de mercado actual de Pago es de $ 35.21K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PAGO es de 999.88M, con un suministro total de 999881231.806792. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 35.21K.