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Principales tokens de Bots de Discord por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Bots de Discord. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.020625
-1.07%
+1.62%
+9.73%
$ 19.30M
$ 3.33M
2
Sonic SVM
Sonic SVM
SONIC
$ 0.01821
-0.27%
-2.62%
-0.22%
$ 12.20M
$ 2.99M
3
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004935
+0.22%
-0.84%
-14.08%
$ 4.93M
$ 11.94M
4
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.001804
+0.06%
+0.11%
-5.24%
$ 1.81M
$ 32.39M
5
Nacho the Kat
Nacho the Kat
NACHO
$ 6.01E-6
0.00%
-3.40%
-7.11%
$ 1.72M
--
6
Alphakek
Alphakek
AIKEK
$ 0.00209334
-1.23%
-0.02%
+0.01%
$ 496.79K
$ 17.93
7
Bad Idea AI
Bad Idea AI
BAD
$ 6.7265E-10
+0.02%
+1.00%
+2.40%
$ 460.69K
--
8
Humanode
Humanode
HMND
$ 0.001307
+0.08%
-0.08%
-14.21%
$ 295.67K
$ 25.48M
9
SUBY
SUBY
SUBY
$ 0.00013038
-0.13%
-0.02%
-15.80%
$ 130.37K
$ 155.65
10
Pago
Pago
PAGO
$ 3.216E-5
-0.03%
+1.00%
+6.49%
$ 32.16K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Bots de Discord y por qué son populares?
Los tokens de Bots de Discord representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 10 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $41.38M.
¿Cuál es el token de Bots de Discord con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Bots de Discord rastreados en MEXC, CGPT ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 1.62% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Bots de Discord están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 10 tokens de Bots de Discord, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. CGPT, SONIC, PAAL se encuentra entre los tokens populares de Bots de Discord. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Bots de Discord?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Bots de Discord es de aproximadamente $41.38M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Bots de Discord, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.