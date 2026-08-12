¿Cuál es el precio actual de p0 Systems?

p0 Systems se cotiza a €, lo que representa un movimiento de precios del 19.23% en las últimas 24 horas. Esta cifra en vivo refleja datos de trading en tiempo real, agregados desde intercambios globales.

¿Cómo se compara P0 con el mercado global de criptomonedas?

Su variación diaria del 19.23% puede contrastarse con los promedios generales del mercado. Si P0 está superando al mercado, esto sugiere un fuerte interés comprador o desarrollos positivos específicos para su ecosistema.

¿Cómo se desempeña p0 Systems en comparación con los tokens de la categoría Infrastructure,Solana Ecosystem,BagsApp Ecosystem?

Dentro del segmento Infrastructure,Solana Ecosystem,BagsApp Ecosystem, P0 demuestra competitividad impulsada por su volumen de trading, su capitalización de mercado y la actividad continua en la red --.

¿Cuál es la capitalización de mercado de p0 Systems hoy?

La capitalización de mercado de €89854.6586459535000 coloca a P0 en el puesto #5708, lo que indica su madurez relativa y la confianza de los inversores en comparación con otros tokens.

¿Cuáles son los niveles de rango de precios en las últimas 24 horas?

Los precios hoy han oscilado entre € y €, ofreciendo contexto para los traders que siguen la volatilidad y la estructura del mercado.

¿Qué tan activamente se está negociando P0?

p0 Systems ha generado €-- en volumen de trading durante las últimas 24 horas. Un alto volumen suele correlacionarse con tendencias de precios más sólidas y una mejor liquidez en el mercado.

¿Cómo influye la oferta en la valoración de P0?

Con 913524771.6760691 tokens en circulación, los niveles de oferta ayudan a definir la escasez y la valoración a largo plazo, especialmente cuando se compara con otros tokens con modelos inflacionarios o deflacionarios.