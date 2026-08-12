Precio de Ordiswap hoy

El precio actual de Ordiswap (ORDS) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ORDS a USD es $ 0 por ORDS.

Ordiswap actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 116,586, con un suministro circulante de 708.70M ORDS. Durante las últimas 24 horas, ORDS cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.277433, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ORDS experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.01.

Información del mercado de Ordiswap (ORDS)

Cap de mercado $ 116.59K$ 116.59K $ 116.59K Volumen (24H) $ 2.01$ 2.01 $ 2.01 Cap. de mercado totalmente diluida $ 116.59K$ 116.59K $ 116.59K Suministro de Circulación 708.70M 708.70M 708.70M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Ordiswap es de $ 116.59K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.01. El suministro circulante de ORDS es de 708.70M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 116.59K.