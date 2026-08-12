Precio de Ooo hoy

El precio actual de Ooo (OOO) hoy es $ 0, con una variación del 1.13% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OOO a USD es $ 0 por OOO.

Ooo actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,367.41, con un suministro circulante de 925.70M OOO. Durante las últimas 24 horas, OOO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01048217, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, OOO experimentó un cambio de +0.08% en la última hora y de +2.25% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Ooo (OOO)

Cap de mercado $ 15.37K$ 15.37K $ 15.37K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.37K$ 15.37K $ 15.37K Suministro de Circulación 925.70M 925.70M 925.70M Suministro total 925,696,551.8624719 925,696,551.8624719 925,696,551.8624719

La capitalización de mercado actual de Ooo es de $ 15.37K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de OOO es de 925.70M, con un suministro total de 925696551.8624719. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.37K.