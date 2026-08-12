Precio de Omax hoy

El precio actual de Omax (OMAX) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OMAX a USD es $ 0 por OMAX.

Omax actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 52,151, con un suministro circulante de 9.00B OMAX. Durante las últimas 24 horas, OMAX cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.060187, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, OMAX experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Omax (OMAX)

Cap de mercado $ 52.15K$ 52.15K $ 52.15K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 52.15K$ 52.15K $ 52.15K Suministro de Circulación 9.00B 9.00B 9.00B Suministro total 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Omax es de $ 52.15K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de OMAX es de 9.00B, con un suministro total de 9000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 52.15K.