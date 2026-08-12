Precio de Okratech hoy

El precio actual de Okratech (ORT) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ORT a USD es $ 0 por ORT.

Okratech actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,880, con un suministro circulante de 870.74M ORT. Durante las últimas 24 horas, ORT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.121426, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ORT experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de +7.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Okratech (ORT)

Cap de mercado $ 20.88K$ 20.88K $ 20.88K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.96K$ 20.96K $ 20.96K Suministro de Circulación 870.74M 870.74M 870.74M Suministro total 874,000,000.0 874,000,000.0 874,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Okratech es de $ 20.88K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ORT es de 870.74M, con un suministro total de 874000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.96K.