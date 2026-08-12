Precio de NodalWaves hoy

El precio actual de NodalWaves (NODAL) hoy es $ 0.00298386, con una variación del 3.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NODAL a USD es $ 0.00298386 por NODAL.

NodalWaves actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,123,156, con un suministro circulante de 376.41M NODAL. Durante las últimas 24 horas, NODAL cotiza entre $ 0.00284045 (bajo) y $ 0.00306974 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0040084, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00196783.

En el corto plazo, NODAL experimentó un cambio de -0.72% en la última hora y de +30.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 13.06K.

Información del mercado de NodalWaves (NODAL)

Cap de mercado $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Volumen (24H) $ 13.06K$ 13.06K $ 13.06K Cap. de mercado totalmente diluida $ 29.84M$ 29.84M $ 29.84M Suministro de Circulación 376.41M 376.41M 376.41M Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de NodalWaves es de $ 1.12M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 13.06K. El suministro circulante de NODAL es de 376.41M, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 29.84M.