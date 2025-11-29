Precio de NianNian hoy

El precio actual de NianNian (NIANNIAN) hoy es $ 0.00149912, con una variación del 4.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NIANNIAN a USD es $ 0.00149912 por NIANNIAN.

NianNian actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,400,262, con un suministro circulante de 934.30M NIANNIAN. Durante las últimas 24 horas, NIANNIAN cotiza entre $ 0.00123869 (bajo) y $ 0.00158018 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00997572, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NIANNIAN experimentó un cambio de -0.22% en la última hora y de +39.71% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de NianNian (NIANNIAN)

Cap de mercado $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Suministro de Circulación 934.30M 934.30M 934.30M Suministro total 934,296,373.3841637 934,296,373.3841637 934,296,373.3841637

