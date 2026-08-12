Precio de NASDANQ hoy

El precio actual de NASDANQ (NASDANQ) hoy es $ 0, con una variación del 5.49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NASDANQ a USD es $ 0 por NASDANQ.

NASDANQ actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 706,386, con un suministro circulante de 1.00B NASDANQ. Durante las últimas 24 horas, NASDANQ cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0.00104547 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00239969, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, NASDANQ experimentó un cambio de -3.90% en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 326.91K.

Información del mercado de NASDANQ (NASDANQ)

Cap de mercado $ 706.39K$ 706.39K $ 706.39K Volumen (24H) $ 326.91K$ 326.91K $ 326.91K Cap. de mercado totalmente diluida $ 706.39K$ 706.39K $ 706.39K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de NASDANQ es de $ 706.39K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 326.91K. El suministro circulante de NASDANQ es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 706.39K.