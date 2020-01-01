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Principales tokens de Pons Launchpad por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Pons Launchpad. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Thinking Cat
Thinking Cat
HMM
$ 0.0160863
+16.64%
+1.34%
+1,327.89%
$ 16.09M
$ 3.14M
2
wire bot
wire bot
WIRE
$ 0.00117403
-7.04%
+0.71%
+463.62%
$ 1.17M
$ 696.10K
3
NASDANQ
NASDANQ
NASDANQ
$ 0.0008111
-2.12%
+0.23%
-30.93%
$ 811.10K
$ 358.63K
4
Dice Protocol
Dice Protocol
DICE
$ 0.0001568
-1.96%
+0.54%
+40.79%
$ 152.72K
$ 114.71K
5
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001267
+0.16%
-4.01%
-12.01%
$ 126.79K
$ 428.72M
6
Hooja
Hooja
HOOJA
$ 6.952E-5
-2.06%
+71.50%
+90.26%
$ 68.39K
--
7
Imagine
Imagine
IMAGINE
$ 6.335E-5
+3.33%
-34.40%
-51.87%
$ 63.35K
--
8
daHood
daHood
DAHOOD
$ 5.684E-5
-0.37%
+30.90%
+43.43%
$ 47.11K
--
9
Market Cat
Market Cat
MARKETCAT
$ 1.837E-5
-1.82%
-13.00%
-43.62%
$ 18.37K
--
10
Pons
Pons
PONS
$ 0.04841
+1.02%
+5.30%
+142.29%
--
$ 3.90M
11
YOLO
YOLO
YOLO
$ 0.005005
+0.04%
-13.92%
+99.67%
--
$ 13.34M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Pons Launchpad y por qué son populares?
Los tokens de Pons Launchpad representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 11 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $18.55M.
¿Cuál es el token de Pons Launchpad con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Pons Launchpad rastreados en MEXC, HOOJA ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 71.50% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Pons Launchpad están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 11 tokens de Pons Launchpad, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. HMM, WIRE, NASDANQ se encuentra entre los tokens populares de Pons Launchpad. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Pons Launchpad?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Pons Launchpad es de aproximadamente $18.55M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Pons Launchpad, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.