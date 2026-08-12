Precio de Moo Dang hoy

El precio actual de Moo Dang (MOODANG) hoy es $ 0, con una variación del 14.79% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MOODANG a USD es $ 0 por MOODANG.

Moo Dang actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 18,717.48, con un suministro circulante de 989.95M MOODANG. Durante las últimas 24 horas, MOODANG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MOODANG experimentó un cambio de +0.54% en la última hora y de -16.53% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Moo Dang (MOODANG)

Cap de mercado $ 18.72K$ 18.72K $ 18.72K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 18.72K$ 18.72K $ 18.72K Suministro de Circulación 989.95M 989.95M 989.95M Suministro total 989,949,775.783734 989,949,775.783734 989,949,775.783734

La capitalización de mercado actual de Moo Dang es de $ 18.72K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MOODANG es de 989.95M, con un suministro total de 989949775.783734. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 18.72K.