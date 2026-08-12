Precio de mogging hoy

El precio actual de mogging (MOGGING) hoy es $ 0, con una variación del 1.75% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MOGGING a USD es $ 0 por MOGGING.

mogging actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 45,328, con un suministro circulante de 999.80M MOGGING. Durante las últimas 24 horas, MOGGING cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MOGGING experimentó un cambio de +0.05% en la última hora y de -18.14% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de mogging (MOGGING)

Cap de mercado $ 45.33K$ 45.33K $ 45.33K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 45.33K$ 45.33K $ 45.33K Suministro de Circulación 999.80M 999.80M 999.80M Suministro total 999,795,331.255328 999,795,331.255328 999,795,331.255328

La capitalización de mercado actual de mogging es de $ 45.33K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MOGGING es de 999.80M, con un suministro total de 999795331.255328. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 45.33K.