Precio de Moge hoy

El precio actual de Moge (MOGE) hoy es $ 0, con una variación del 1.51% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MOGE a USD es $ 0 por MOGE.

Moge actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 19,346.62, con un suministro circulante de 420.69T MOGE. Durante las últimas 24 horas, MOGE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MOGE experimentó un cambio de +1.00% en la última hora y de +3.65% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Moge (MOGE)

Cap de mercado $ 19.35K$ 19.35K $ 19.35K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 19.35K$ 19.35K $ 19.35K Suministro de Circulación 420.69T 420.69T 420.69T Suministro total 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Moge es de $ 19.35K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MOGE es de 420.69T, con un suministro total de 420690000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 19.35K.