Precio de Mixoor hoy

El precio actual de Mixoor (MIXOOR) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MIXOOR a USD es $ 0 por MIXOOR.

Mixoor actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,731.07, con un suministro circulante de 60.00M MIXOOR. Durante las últimas 24 horas, MIXOOR cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0025375, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MIXOOR experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.66.

Información del mercado de Mixoor (MIXOOR)

Cap de mercado $ 13.73K$ 13.73K $ 13.73K Volumen (24H) $ 1.66$ 1.66 $ 1.66 Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.73K$ 13.73K $ 13.73K Suministro de Circulación 60.00M 60.00M 60.00M Suministro total 59,999,375.316874 59,999,375.316874 59,999,375.316874

La capitalización de mercado actual de Mixoor es de $ 13.73K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.66. El suministro circulante de MIXOOR es de 60.00M, con un suministro total de 59999375.316874. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.73K.