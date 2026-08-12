Precio de MIL hoy

El precio actual de MIL (MIL) hoy es $ 0.00438216, con una variación del 1.26% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MIL a USD es $ 0.00438216 por MIL.

MIL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,322,927, con un suministro circulante de 1.21B MIL. Durante las últimas 24 horas, MIL cotiza entre $ 0.00425907 (bajo) y $ 0.00443733 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00984706, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00409021.

En el corto plazo, MIL experimentó un cambio de +0.06% en la última hora y de +1.26% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 9.03K.

Información del mercado de MIL (MIL)

Cap de mercado $ 5.32M$ 5.32M $ 5.32M Volumen (24H) $ 9.03K$ 9.03K $ 9.03K Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.91M$ 21.91M $ 21.91M Suministro de Circulación 1.21B 1.21B 1.21B Suministro total 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de MIL es de $ 5.32M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 9.03K. El suministro circulante de MIL es de 1.21B, con un suministro total de 5000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21.91M.