Precio de MicroPets hoy

El precio actual de MicroPets (PETS) hoy es $ 0.095116, con una variación del 1.15% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PETS a USD es $ 0.095116 por PETS.

MicroPets actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 110,698, con un suministro circulante de 1.16M PETS. Durante las últimas 24 horas, PETS cotiza entre $ 0.093929 (bajo) y $ 0.09747 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.116052, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PETS experimentó un cambio de -0.26% en la última hora y de +3.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.64K.

Información del mercado de MicroPets (PETS)

Cap de mercado $ 110.70K$ 110.70K $ 110.70K Volumen (24H) $ 3.64K$ 3.64K $ 3.64K Cap. de mercado totalmente diluida $ 138.97K$ 138.97K $ 138.97K Suministro de Circulación 1.16M 1.16M 1.16M Suministro total 1,460,912.0 1,460,912.0 1,460,912.0

La capitalización de mercado actual de MicroPets es de $ 110.70K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.64K. El suministro circulante de PETS es de 1.16M, con un suministro total de 1460912.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 138.97K.