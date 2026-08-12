Precio de MESA hoy

El precio actual de MESA (MESA) hoy es $ 0, con una variación del 0.93% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MESA a USD es $ 0 por MESA.

MESA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 122,088, con un suministro circulante de 998.73M MESA. Durante las últimas 24 horas, MESA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MESA experimentó un cambio de +0.05% en la última hora y de -1.37% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 152.82.

Información del mercado de MESA (MESA)

Cap de mercado $ 122.09K$ 122.09K $ 122.09K Volumen (24H) $ 152.82$ 152.82 $ 152.82 Cap. de mercado totalmente diluida $ 122.09K$ 122.09K $ 122.09K Suministro de Circulación 998.73M 998.73M 998.73M Suministro total 998,730,532.049664 998,730,532.049664 998,730,532.049664

La capitalización de mercado actual de MESA es de $ 122.09K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 152.82. El suministro circulante de MESA es de 998.73M, con un suministro total de 998730532.049664. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 122.09K.