Precio de Melex hoy

El precio actual de Melex (MELEX) hoy es $ 0.01129057, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MELEX a USD es $ 0.01129057 por MELEX.

Melex actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 237,102, con un suministro circulante de 21.00M MELEX. Durante las últimas 24 horas, MELEX cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.2092, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01790998.

En el corto plazo, MELEX experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 46.70.

Información del mercado de Melex (MELEX)

Cap de mercado $ 237.10K$ 237.10K $ 237.10K Volumen (24H) $ 46.70$ 46.70 $ 46.70 Cap. de mercado totalmente diluida $ 237.10K$ 237.10K $ 237.10K Suministro de Circulación 21.00M 21.00M 21.00M Suministro total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Melex es de $ 237.10K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 46.70. El suministro circulante de MELEX es de 21.00M, con un suministro total de 21000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 237.10K.