Precio de Meka hoy

El precio actual de Meka (MEKA) hoy es $ 0, con una variación del 1.42% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MEKA a USD es $ 0 por MEKA.

Meka actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 17,374.6, con un suministro circulante de 1.00B MEKA. Durante las últimas 24 horas, MEKA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, MEKA experimentó un cambio de +0.42% en la última hora y de -8.87% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Meka (MEKA)

Cap de mercado $ 17.37K$ 17.37K $ 17.37K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 17.37K$ 17.37K $ 17.37K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Meka es de $ 17.37K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de MEKA es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 17.37K.