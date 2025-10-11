Información del precio (USD) de Lightspeed (SPEED)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00236018$ 0.00236018 $ 0.00236018 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.66% Cambio de Precio (1D) -7.47% Cambio de Precio (7D) -17.84% Cambio de Precio (7D) -17.84%

El precio en tiempo real de Lightspeed (SPEED) es de --. Durante las últimas 24 horas, SPEED se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de SPEED es de $ 0.00236018, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, SPEED ha cambiado en un +0.66% en la última hora, -7.47% en 24 horas y -17.84% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Lightspeed (SPEED)

Cap de mercado $ 132.17K$ 132.17K $ 132.17K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 153.82K$ 153.82K $ 153.82K Suministro de Circulación 257.60M 257.60M 257.60M Suministro total 299,792,458.0 299,792,458.0 299,792,458.0

La capitalización de mercado actual de Lightspeed es de $ 132.17K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SPEED es de 257.60M, con un suministro total de 299792458.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 153.82K.