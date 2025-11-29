Precio de Datasoul hoy

El precio actual de Datasoul (DATASOUL) hoy es $ 0.0000000034888, con una variación del 20.73% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DATASOUL a USD es $ 0.0000000034888 por DATASOUL.

Datasoul actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- DATASOUL. Durante las últimas 24 horas, DATASOUL cotiza entre $ 0.0000000027209 (bajo) y $ 0.0000000034952 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, DATASOUL experimentó un cambio de +5.27% en la última hora y de +96.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.39M.

Información del mercado de Datasoul (DATASOUL)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Cap. de mercado totalmente diluida $ 697.76$ 697.76 $ 697.76 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 200,000,000,000 200,000,000,000 200,000,000,000 Blockchain pública BASE

La capitalización de mercado actual de Datasoul es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.39M. El suministro circulante de DATASOUL es de --, con un suministro total de 200000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 697.76.