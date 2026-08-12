Precio de KOTAI hoy

El precio actual de KOTAI (KTI) hoy es $ 0, con una variación del 2.08% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KTI a USD es $ 0 por KTI.

KOTAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 18,766,347, con un suministro circulante de 425.33B KTI. Durante las últimas 24 horas, KTI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KTI experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de -4.49% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de KOTAI (KTI)

Cap de mercado $ 18.77M$ 18.77M $ 18.77M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 22.06M$ 22.06M $ 22.06M Suministro de Circulación 425.33B 425.33B 425.33B Suministro total 500,000,000,000.0 500,000,000,000.0 500,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de KOTAI es de $ 18.77M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KTI es de 425.33B, con un suministro total de 500000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 22.06M.