Precio de IXFI hoy

El precio actual de IXFI (IXFI) hoy es $ 0, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IXFI a USD es $ 0 por IXFI.

IXFI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 19,541.72, con un suministro circulante de 326.51M IXFI. Durante las últimas 24 horas, IXFI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01352457, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, IXFI experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +1.16% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de IXFI (IXFI)

Cap de mercado $ 19.54K$ 19.54K $ 19.54K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 292.37K$ 292.37K $ 292.37K Suministro de Circulación 326.51M 326.51M 326.51M Suministro total 4,885,100,000.0 4,885,100,000.0 4,885,100,000.0

La capitalización de mercado actual de IXFI es de $ 19.54K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de IXFI es de 326.51M, con un suministro total de 4885100000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 292.37K.