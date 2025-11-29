Precio de IPPY hoy

El precio actual de IPPY (IPPY) hoy es --, con una variación del 3.58% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IPPY a USD es -- por IPPY.

IPPY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 98,956, con un suministro circulante de 991.23M IPPY. Durante las últimas 24 horas, IPPY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00602956, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, IPPY experimentó un cambio de +0.85% en la última hora y de -35.93% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de IPPY (IPPY)

Cap de mercado $ 98.96K$ 98.96K $ 98.96K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 98.96K$ 98.96K $ 98.96K Suministro de Circulación 991.23M 991.23M 991.23M Suministro total 991,231,716.6491168 991,231,716.6491168 991,231,716.6491168

