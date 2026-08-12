Precio de INMU hoy

El precio actual de INMU (INMU) hoy es $ 0, con una variación del 8.97% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de INMU a USD es $ 0 por INMU.

INMU actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 29,407, con un suministro circulante de 964.95M INMU. Durante las últimas 24 horas, INMU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00184125, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, INMU experimentó un cambio de +0.80% en la última hora y de -54.76% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de INMU (INMU)

Cap de mercado $ 29.41K$ 29.41K $ 29.41K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 29.41K$ 29.41K $ 29.41K Suministro de Circulación 964.95M 964.95M 964.95M Suministro total 964,945,314.234611 964,945,314.234611 964,945,314.234611

La capitalización de mercado actual de INMU es de $ 29.41K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de INMU es de 964.95M, con un suministro total de 964945314.234611. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 29.41K.