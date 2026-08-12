Precio de IDLE Protocol hoy

El precio actual de IDLE Protocol (IDLE) hoy es $ 0, con una variación del 2.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IDLE a USD es $ 0 por IDLE.

IDLE Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 83,423, con un suministro circulante de 894.45M IDLE. Durante las últimas 24 horas, IDLE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00183869, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, IDLE experimentó un cambio de +0.69% en la última hora y de -6.68% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de IDLE Protocol (IDLE)

Cap de mercado $ 83.42K$ 83.42K $ 83.42K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 83.42K$ 83.42K $ 83.42K Suministro de Circulación 894.45M 894.45M 894.45M Suministro total 894,449,703.480874 894,449,703.480874 894,449,703.480874

La capitalización de mercado actual de IDLE Protocol es de $ 83.42K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de IDLE es de 894.45M, con un suministro total de 894449703.480874. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 83.42K.